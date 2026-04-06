Массовый сбой в Рунете нарушил работу Discord, Steam и Ростелекома

В Рунете произошли массовые сбои: пользователи жалуются на проблемы с Discord, Steam и Ростелеком.

Пользователи сообщили о масштабных сбоях в работе сервисов в Рунете. Проблемы наблюдаются сразу у нескольких популярных платформ, включая Discord, Steam и оператора «Ростелеком».

По данным пользователей, перебои затронули как доступ к сайтам, так и работу приложений. В частности, фиксируются сложности с подключением, загрузкой контента и стабильностью соединения.

Ранее, 3 апреля, в России фиксировался массовый сбой в работе банковских приложений. По данным сервиса «Сбой.рф», пользователи не могли проводить оплату картой, по QR-коду и через NFC, а также сталкивались с проблемами в работе интернет-сервисов кредитных организаций.

Эксперты отмечают, что на фоне подобных сбоев возрастает интерес к альтернативным способам связи. В частности, IT-специалист Эльдар Муртазин указывал, что стационарные телефоны могут рассматриваться как дополнительный канал связи, однако их работа также зависит от инфраструктуры и типа подключения.