В Белоруссии определили 10 лучших ресторанов по версии Wheretoeat

МИНСК, 6 апреля. /ТАСС/. Церемония вручения II международной ресторанной премии Wheretoeat Belarus прошла в Минске в рамках IV Белорусско-российского туристического конгресса. Мероприятие организовано при поддержке министерства спорта и туризма, министерства экономики и парламента республики.
Как сообщили ТАСС организаторы, рейтинг 10 лучших ресторанов республики возглавил столичный проект Bergamo. Второе место занял ресторан SeaFoodBar Minsk, третье — столичный Charlie. Остальные семь вошедших в список ресторанов также расположены в Минске.
Кроме того, были названы имена победителей в таких специальных номинациях, как «Шеф-повар года», «Шеф-кондитер года», «Сомелье года», «Бар года», «Выбор СМИ». Сеть ресторанов «Литвины» из Минска одержала победу в специальной номинации «Лучший ресторан белорусский кухни».
Во вторник в столице Белоруссии открывается IV Белорусско-российский туристический конгресс и форум Travel Hub «Содружество». В ближайшие дни также будут организованы отраслевые выставки — Expo HORECA Minsk 2026 и выставка-ярмарка туристических услуг «Отдых-2026».
