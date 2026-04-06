Ozon опроверг сообщения о подтверждении возраста через Max для товаров 18+

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Для покупки любых товаров на Ozon, кроме энергетических напитков, возрастная идентификация через мессенджер Мax не требуется. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе маркетплейса.
Ранее несколько Telegram-каналов сообщил о том, что Ozon начал требовать подтверждение возраста через мессенджер Max при покупке товаров с возрастным ограничением, в числе которых книги, алкоголь и аксессуары для взрослых. Пропустить этот этап или подтвердить возраст другим способом невозможно, сказано в посте.
«С 6 апреля в рамках пилотного проекта для части пользователей при покупке энергетических напитков введена двухэтапная проверка возраста с помощью мессенджера Мax. По закону продажа энергетических напитков разрешена только совершеннолетним. Для любых других товаров на Ozon возрастная идентификация через Мax не требуется», — рассказали представители Ozon.