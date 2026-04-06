В работе Рунета произошел кратковременный сбой

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Пользователи из РФ отмечали кратковременный сбой в работе российского сегмента интернета, в частности, банков, интернет-сервисов и мобильных операторов, следует из данных сервиса Сбой. РФ на 23:10 мск.
Так, неполадки отмечены в работе Альфа-Банка (238 жалоб) и ВТБ (117 жалоб).
Также поступали жалобы на сбои у МТС (447 жалоб), «Билайна» (231 жалоб), Мегафона (199 жалоб), Т2 (217 жалоб), «Ростелекома» (2 589 жалоб), РЖД (146 жалоб), Wildberries (272 жалобы) и «Авито» (134 жалобы).
Кроме того, сбои наблюдались у Триколора (597 жалоб), «Кинопоиска» (149 жалоб), «Иви» (64 жалобы), а также Rutube (122 жалобы), VK Видео (134 жалобы) и ВКонтакте (533 жалобы).