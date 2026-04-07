Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 7 апреля

Национальный банк скорректировал валютные курсы на 7 апреля, вторник. Так, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля потяжелел в валютной корзине.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На вторник, 7 апреля, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9241 белорусского рубля, 1 евро — 3,3775 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7349 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, установленными на понедельник, 6 апреля, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля подрос во вторник, 7 апреля.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0123 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0119 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0170 белрубля.
