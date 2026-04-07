Российский форум по управлению интернетом пройдет с 7 по 8 апреля

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Российский форум по управлению интернетом, который состоится в 16-й раз, пройдет с 7 по 8 апреля 2026 года в гибридном формате. На участие в нем подано более 700 заявок, сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета.
Согласно программе, в течение двух дней пройдут 9 секций, посвященных международному сотрудничеству в построении информационного общества, применению искусственного интеллекта, безопасности детей в сети, сохранению культурного кода и языкового многообразия в глобальной цифровой среде и цифровой трансформации здравоохранения.
Планируется, что в открытии форума примут участие начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, заместитель министра цифрового развития Александр Шойтов, руководитель офиса секретариата ООН форума по управлению интернетом Ченгетай Масанго, генеральный директор технического центра «Интернет» Алексей Рогдев и глава группы «Рунити» Андрей Кузьмичев.
Кроме того, в рамках форума планируется церемония вручения награды «За заслуги в сфере интернета» и лекция лауреата 2026 года. Награда учреждена в 2010 году и вручается представителям интернет-сообщества, бизнеса, науки и государства, внесшим значимый вклад в развитие Рунета и глобального интернета. Также в рамках форума пройдет презентация сборника экспертных статей «Интернет сегодня и завтра — 2026», подготовленного Координационным центром доменов .RU/.РФ и Центром компетенций по глобальной ИТ-кооперации.
По словам директора Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрея Воробьева, темы Российского форума по управлению интернетом отражают то, чем сегодня живет общество — как в цифровой, так и в реальной среде. «RIGF объединяет тех, кто формирует цифровое будущее: экспертов, практиков, представителей государства и бизнеса. Уверен, что форум станет площадкой содержательного диалога, который позволит выработать практические решения», — добавил он.
О форуме.
Российский форум по управлению интернетом проводится Координационным центром доменов .RU/.РФ и Центром компетенций по глобальной ИТ-кооперации. Генеральный партнер форума — Технический центр Интернет, стратегический партнер — РосНИИРОС, партнер — Рунити.