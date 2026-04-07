СП предложила внедрить сертификаты для расселения аварийного жилья в РФ

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Счетная палата (СП) предложила правительству рассмотреть возможность применения механизма государственных жилищных сертификатов для повышения эффективности расходов на реализацию программ переселения граждан из аварийного жилья в России. Об этом говорится в отчете Счетной палаты.
«Использование механизма предоставления государственных жилищных сертификатов, удостоверяющих право гражданина на получение из бюджета социальной выплаты (жилищной субсидии) для приобретения жилого помещения вместо выплаты возмещения за изымаемое жилье, позволит минимизировать риски направления гражданами денежных средств на цели, отличные от приобретения жилых помещений», — приводятся в материалах слова аудитора Счетной палаты Натальи Труновой.
Счетная палата подвела итоги проверки использования бюджетных средств, направленных в 2023—2025 годах на реализацию мероприятий по расселению граждан из аварийного жилья. Проверка показала, что регионы и муниципалитеты недостаточно эффективно расходовали выделенные им на эти цели федеральные и иные средства и не полностью применяли наиболее экономные механизмы расселения аварийного жилого фонда. В результате самым экономным способом с точки зрения расходов и сроков расселения является выплата гражданам возмещения за изымаемое жилье, но с помощью этого механизма расселено только 34,4% проанализированного в рамках проверки. Также проверка показала, что отдельные регионы не выполняли свои обязательства по обеспечению установленного объема долевого финансирования за счет бюджета субъекта, предусмотренные договорами о предоставлении им финансовой поддержки фонда.
С 1 января 2025 года переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в рамках федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Согласно документу, до 2030 года планируется расселить (с учетом фактического расселения в 2024 году) 296,02 тыс. человек из 5,5 млн кв. м жилья. Общий объем расходов за весь период реализации должен составить 540,5 млрд рублей, в том числе 320,3 млрд рублей федеральных средств.