СП предложила внедрить сертификаты для расселения аварийного жилья в РФ

Счетная палата подвела итоги проверки использования бюджетных средств, направленных в 2023—2025 годах на реализацию мероприятий по расселению граждан из аварийного жилья. Проверка показала, что регионы и муниципалитеты недостаточно эффективно расходовали выделенные им на эти цели федеральные и иные средства и не полностью применяли наиболее экономные механизмы расселения аварийного жилого фонда. В результате самым экономным способом с точки зрения расходов и сроков расселения является выплата гражданам возмещения за изымаемое жилье, но с помощью этого механизма расселено только 34,4% проанализированного в рамках проверки. Также проверка показала, что отдельные регионы не выполняли свои обязательства по обеспечению установленного объема долевого финансирования за счет бюджета субъекта, предусмотренные договорами о предоставлении им финансовой поддержки фонда.