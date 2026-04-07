В СП предложили внедрить сертификаты для расселения аварийного жилья: что известно

В России предложили внедрить сертификаты для расселения аварийного жилья. Эта мера, как отмечается в отчете Счетной палаты, позволит повысить эффективность бюджетных расходов при переселении россиян из аварийного жилья.
«…Позволит минимизировать риски направления гражданами денежных средств на цели, отличные от приобретения жилых помещений», — считает аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.
Счетная палата проверила бюджетные расходы на расселение аварийного жилья за 2023−2025 годы. Тогда было обнаружено, что регионы и муниципалитеты тратили деньги неэффективно и не применяли в полной мере экономичные механизмы расселения.
Тем временем в Московской области с 31 марта заработала новая программа. Теперь 42 тыс. жителей аварийных домов в Подмосковье начали выдавать жилищные сертификаты.