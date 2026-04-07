Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В СП предложили внедрить сертификаты для расселения аварийного жилья: что известно

В России хотят ввести сертификаты для расселения аварийного жилья.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили внедрить сертификаты для расселения аварийного жилья. Эта мера, как отмечается в отчете Счетной палаты, позволит повысить эффективность бюджетных расходов при переселении россиян из аварийного жилья.

«…Позволит минимизировать риски направления гражданами денежных средств на цели, отличные от приобретения жилых помещений», — считает аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.

Счетная палата проверила бюджетные расходы на расселение аварийного жилья за 2023−2025 годы. Тогда было обнаружено, что регионы и муниципалитеты тратили деньги неэффективно и не применяли в полной мере экономичные механизмы расселения.

Тем временем в Московской области с 31 марта заработала новая программа. Теперь 42 тыс. жителей аварийных домов в Подмосковье начали выдавать жилищные сертификаты.