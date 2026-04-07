МИД РФ: Россия и Египет обсуждают инициативу зернового хаба

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Россия и Египет обсуждают инициативу создания зернового хаба, этот вопрос находится в стадии решения. Об этом сообщил «Известиям» замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.
«Уже активно обсуждается данная инициатива, и в контакте находятся наши гости — министерство сельского хозяйства и министерство снабжения Египта. Вопрос находится в стадии решения, и мы исходим из того, что проработка будет происходить достаточно динамично», — сказал он.
Дипломат отметил, что Москва и Каир не планируют подключать к проекту другие страны. «На данный момент таких планов не было, и наши египетские партнеры целевым образом обращаются именно к России с подобным предложением, поскольку Россия для них — крупнейший поставщик зерна, удовлетворяющий порядка 80% их потребности в импорте пшеницы», — указал он.
Замглавы МИД РФ отметил, что у стран есть понимание, где именно разместить хабы, «поскольку в Египте давно и активно работают крупные российские зерновые трейдеры. У них там уже есть собственные объекты, в том числе в некоторых египетских портах».