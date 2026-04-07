CTK: в Чехии цена дизельного топлива достигла максимума за четыре года

ПРАГА, 7 апреля. /ТАСС/. Цена дизельного топлива в Чехии достигла максимально уровня за последние четыре года. Об этом сообщило информационное агентство CTK.
Стоимость одного литра дизельного топлива на автозаправочных станциях республики составляет в среднем 48,39 кроны (чуть менее €2). Цена бензина также достигла максимальной величины за последние 3,5 года. Литр бензина Natural 95 продается на АЗС в среднем за 41,63 кроны (примерно €1,7).
Чешское правительство с целью обуздать рост цен на автомобильное топливо приняло решение ограничить маржу компаний-продавцов и снизить акцизный налог на дизельное топливо. Кроме того, министерство финансов республики будет ежедневно устанавливать допустимые максимальные цены на автомобильное топливо на АЗС страны.