«Финуслуги»: в I квартале чаще всего страховали машины Lada, Toyota и Hyundai

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. В России по итогам января — марта 2026 года больше всего страховали автомобили марок Lada, Toyota и Hyundai, свидетельствуют данные финансового маркетплейса «Финуслуги» (есть у ТАСС).
Их доля в продажах ОСАГО составила 21,1%, 10,7% и 6,5% соответственно.
При этом в топ-10 самых страхуемых марок автомобилей по итогам I квартала также вошли: Kia (6,2%), Nissan (5,2%), Renault (4,8%), Volkswagen (4,2%), Chevrolet (3,6%), Ford (3,2%) и Mitsubishi (2,7%).
Кроме того, по расчетам «Финуслуг», самые дорогие полисы ОСАГО в I квартале 2026 года зафиксированы в Новосибирской области — 13 696 рублей, что в 1,9 раза выше среднего показателя по России. Также среди регионов с самыми высокими ценами на ОСАГО: Республика Ингушетия (10 794 рубля), Хабаровский край (9 836 рублей), Республика Татарстан (9 011 рублей) и Москва (8 800 рублей).
По данным «Финуслуг», рассчитанным на основе проданных через маркетплейс полисов, средняя стоимость ОСАГО в России в январе — марте 2026 года составила 7 214 рублей, увеличившись на 3,8% в годовом выражении.