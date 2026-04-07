Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России предложили изменить условия поддержки беременных

В РФ хотят выплачивать пособие беременным вне зависимости от дохода.

Источник: Комсомольская правда

В ОП предложили выплачивать беременным ежемесячные пособия без учета дохода и срока постановки на учет. С подобной инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«[Материальная поддержка] должна быть достаточной для того, чтобы обеспечить здоровье и благополучие будущей мамы и еще не родившегося ребенка», — уточнил Рыбальченко для ТАСС.

Глава комиссии ОП РФ предлагает убрать правило о постановке на учет до 12 недель беременности.

По мнению Рыбальченко, необходимо подумать и о немонетарной помощи будущим матерям в виде продуктовой корзины.

Рыбальченко накануне предложил дать возможность работать удаленно беременным и сидящим в декрете.

В России с 1 марта работает регистр с данными о беременных.