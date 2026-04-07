В России предложили изменить условия поддержки беременных

В ОП предложили выплачивать беременным ежемесячные пособия без учета дохода и срока постановки на учет. С подобной инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
«[Материальная поддержка] должна быть достаточной для того, чтобы обеспечить здоровье и благополучие будущей мамы и еще не родившегося ребенка», — уточнил Рыбальченко для ТАСС.
Глава комиссии ОП РФ предлагает убрать правило о постановке на учет до 12 недель беременности.
По мнению Рыбальченко, необходимо подумать и о немонетарной помощи будущим матерям в виде продуктовой корзины.
Рыбальченко накануне предложил дать возможность работать удаленно беременным и сидящим в декрете.
В России с 1 марта работает регистр с данными о беременных.