Назван средний размер пенсии неработающих пенсионеров за февраль

Средний размер пенсии у неработающих пенсионеров в феврале 2026 года составил в России 25,6 тыс. рублей. За год он увеличился на 1,8 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные Соцфонда, которые проанализировало ТАСС.
Так, средняя пенсия неработающих пенсионеров — 25 637 рублей. При этом в феврале 2025 года эта сумма составляла 23 800 рублей.
Напомним, что в России с 1 апреля была проиндексирована средняя социальная пенсия на 6,8%. Теперь ее размер составляет до 16 590 рублей.
В свою очередь депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил, что гражданин РФ имеет право получать одновременно две пенсии. Речь идет о людях с инвалидностью, полученной вследствие военной травмы, бывших военнослужащих-контрактников, родителях погибших военнослужащих, ликвидаторах последствий радиационных и техногенных катастроф и других категориях граждан.