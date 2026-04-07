Покупателям авто с пробегом назвали главную ошибку, из‑за которой они теряют деньги

«Если машину продает автосалон или ИП для личных нужд покупателя, действует закон о защите прав потребителей: продавец обязан раскрыть всю информацию — от пробега до ограничений. На практике же проблемы возникают не только из-за скрытых дефектов, но и из-за залогов, искажённого пробега, навязанных услуг и дописанных условий договора», — отметил Хрулев.
Юрист уточнил, что к типичным нарушениям относятся занижение цены в рекламе, требование предоплаты до оформления сделки и навязывание страховок и сервисных пакетов. Перед покупкой он советует проверять автомобиль через базы ГИБДД и реестр залогов.
Отдельно он напомнил о правилах возврата: автомобиль считается технически сложным товаром. В течение 15 дней после передачи можно требовать возврата денег или замену. Позже — только при существенных дефектах, срыве сроков ремонта или если машина простаивает более 30 дней в год гарантии.
Ситуация меняется, если продавец — частное лицо. В этом случае закон о защите прав потребителей не применяется, и покупателю придется самому доказывать, что недостатки возникли до сделки. Возможны требования о снижении цены, ремонте или расторжении договора — но только при наличии доказательств.
При спорах Хрулев рекомендует уходить от эмоций к документам: направлять письменную претензию, фиксировать переписку, проводить диагностику и предлагать совместную проверку. Это может привести к соглашению без суда — через ремонт, скидку или возврат.
Если договориться не удалось, спор переходит в суд. Для сделок с автосалонами это может обернуться дополнительными выплатами для продавца, включая штраф. Однако медиация остается одним из немногих способов решить конфликт быстрее и без затяжного разбирательства.
Ранее в МВД предупредили о штрафе до двух тысяч рублей за неуведомление ГАИ о смене данных. У автовладельца есть десять дней, чтобы поставить органы в известность.
