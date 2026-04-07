Korean Air рассмотрит возобновление прямых рейсов из Республики Корея в Россию

В авиакомпании отметили, что это произойдет, когда позволит ситуация.

CЕУЛ, 7 апреля. /ТАСС/. Ведущая авиакомпания Республики Корея Korean Air готова рассмотреть возможность возобновить прямые перелеты в Россию, когда позволят условия. Об этом корреспонденту ТАСС рассказали в пресс-службе компании.

«Korean Air рассмотрит возможность сотрудничества, когда позволит ситуация», — ответили в компании на просьбу прокомментировать возможность возобновления прямых рейсов между Россией и Республикой Корея.

Накануне президент Корейско-российского делового совета Пак Чжон Хо рассказал ТАСС, что авиакомпании Республики Корея обсуждают с российской стороной возможность возобновления прямого авиасообщения.

В феврале на встрече с журналистами посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев отметил, что возобновление прямого авиасообщения между Россией и Республикой Корея отвечает интересам обеих сторон.