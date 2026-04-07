Обвес и обсчет в магазине может выйти боком: в ГД предложили наказывать штрафом до 500 тысяч

В Госдуме хотят в 10 раз увеличить штрафы за обман потребителей.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили десятикратно повысить штрафы за обвес, обмер, обсчет и иные формы мошенничества при продаже товаров. Депутат Госдумы Сергей Миронов предлагает установить максимальный размер штрафа на уровне 500 тыс. рублей. Текст законопроекта есть в распоряжении РИА Новости.

Поправки планируется внести в статью 14.7 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за обман потребителей.

«…Позволит усилить превентивный эффект законодательства и повысить уровень добросовестности на рынке товаров и услуг», — сказал Миронов.

По словам лидера СРЗП, штрафы для граждан составят 30−50 тыс. рублей, для должностных лиц — 100−300 тыс., для юрлиц — 200−500 тыс. Миронов напомнил, что подобные санкции не менялись с 2014 года.

Кроме этого, повысить штраф в 10 раз предложили также за антисанитарию в квартирах.