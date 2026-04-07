«Ведомости»: ВТБ приобрел 88 апартаментов в столичной гостинице Four Seasons

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. ВТБ заключил с Росимуществом договор купли-продажи апартаментов в столичной гостинице Four Seasons Hotel Moscow. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на выписки Росреестра.
Как отмечает издание, сделка была закрыта 6 марта 2026 года. Так, ВТБ приобрел у Росимущества 88 апартаментов (13 692 кв. м) и 180 машино-мест (2 251 кв. м) в отеле, уточнил представитель ВТБ. Однако условия сделки банк и Росимущество не раскрывают.
Ранее эти активы принадлежали компании «Декмос», которую связывали с экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным, отмечает издание. В 2024 году апартаменты, гостиница и ТЦ «Модный сезон», расположенный в этом же здании, были взысканы в доход государства как активы Хотина. В марте 2025 года он был приговорен к 9 годам колонии за растрату 23,6 млрд рублей банка «Югра».
Апартаменты находились в залоге у ВТБ, отмечает газета со ссылкой на отчетность «Декмоса» за 2022 год, согласно данным которой, на тот момент долг перед финансовой организацией составлял €125 млн, или 9,4 млрд рублей. Ранее ВТБ уже планировал приобрести апартаменты в Four Seasons. Так, в сентябре 2025 года глава банка Андрей Костин уже заявлял о намерении кредитной организации приобрести эту недвижимость. Однако тогда соглашение с Росимуществом еще не было подписано.
Уже в феврале 2026 года связанная с ВТБ компания «Галс-девелопмент» зарегистрировала домен «Охотный Ряд 2», что, по мнению экспертов, могло указывать на планы по реализации апартаментов в Four Seasons Hotel Moscow. Однако, по информации близкого к ВТБ источника газеты, от этой идеи в итоге отказались.
Представитель ВТБ сообщил изданию, что банк планирует самостоятельно реализовать недвижимость в многофункциональном комплексе на Охотном Ряду. Согласно стратегии работы с непрофильными активами группы, объекты будут продаваться на рынке поштучно, уточнил он газете.