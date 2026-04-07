Россия вошла в топ-10 крупнейших мировых экспортеров шоколада

Россия в 2025 году наэкпортировала шоколада на 985 млн долларов.

Источник: Комсомольская правда

Россия вошла в топ-10 мировых поставщиков шоколада по результатам 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику.

Первое место с большим отрывом заняла Германия. В минувшем году Берлин продал на внешних рынках шоколада на сумму 8,6 млрд долларов, это на треть превышает показатель Бельгии (6,7 млрд долларов), занявшей вторую строчку.

«Бронзу» в рейтинге экспортеров шоколада получила Польша с результатом 4 млрд долларов.

В первую пятерку, помимо названных стран, вошли Италия (3,9 млрд долларов) и Нидерланды (3,4 млрд).

Сразу за ними следуют Франция (2,4 миллиарда) и США (2,3 млрд). Восьмое место заняла Швейцария (1,7 млрд), девятое — Великобритания (1,4 млрд долларов).

По данным «Агроэкспорта», Россия заняла 10-е место в мире по экспорту шоколада — в прошлом году поставки за рубеж в денежном эквиваленте составили 985 млн долларов.

Как ранее писал KP.RU, в феврале 2026 года Россия экспортировала пшеницу в 19 стран.

