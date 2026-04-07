«Законы его не касаются»: скандал устроили коммунальщики в Шымкенте (видео)

Более 100 человек коммунального предприятия, обслуживающего Енбекшинский район города, пригрозили уволить. Причиной стало недовольство сотрудников условиями труда и их требование доплачивать за переработки.
«Рабочий график установлен с 9 до 6. Но бывает, что мы заканчиваем в 9, 10, 11 вечера, иногда даже в 2 часа ночи. Некоторые работали и до 4 утра. При этом нам не платят, заставляют работать даже в воскресенье. А если отказываешься, сразу говорят: “Свободен!”» — возмущён Бакытжан Толеев.
Водители рассказывают, что спецтранспорт часто приходится обслуживать самим: за свой счёт менять масло, покупать запчасти. А на все вопросы и претензии им сразу указывают на дверь. Такое поведение начальника, говорят люди, для них непонятно.
«Он не умеет разговаривать с людьми нормально. Э-э, это же не человеческий разговор! Указ президента, права инвалидов вообще не защищаются! Его не касается. Законы РК для него ничего не стоят!» — заявила Карлыгаш Дербесова.
Массовое недовольство рабочих обернулось большим скандалом. Но директор, возглавляющий предприятие с ноября прошлого года, с претензиями не согласен. По его словам, это всего лишь недопонимание.
«То, что они говорят, будто покупают всё за свой счёт, — это неправда. Никто их не заставляет ничего покупать. А почему они недовольны? Я думаю, просто начальник отдела им неправильно объяснил, что мы переходим на шестидневную рабочую неделю», — заявил директор КГУ «Еңбекші» Нуржан Толебеков.
Работники решили, что их спор смогут решить те, кто выше. Они потребовали вызвать на место акима города. Приехал его заместитель, а скандал продолжился. В итоге под угрозой увольнения часть работников всё же вернулась к своим обязанностям. Однако теперь 180 человек требуют, чтобы их предприятие проверили прокуратура и инспекция по труду.