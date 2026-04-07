Жители Иркутской области жалуются на проблемы с водой и рост тарифов

Активисты ОНФ в Иркутской области проанализировали жалобы жителей, поступившие на прямую линию главы государства. Всего в сфере ЖКХ зафиксировано 3176 обращений. Чаще всего людей волнуют начисления за коммуналку (282 жалобы), неудовлетворительная работа управляющих компаний и проблемы с капремонтом.
Жители Усолья-Сибирского, Ангарска, Братска и Иркутска жалуются на рост тарифов. Например, владелица двухкомнатной квартиры в селе Оёк платит 10 тысяч рублей, из которых 7 тысяч — за отопление. А братчанин уверен, что ему незаконно переложили долг за нежилое помещение.
Остро стоит и вопрос с чистой водой. В Заимке Ангарского округа люди вынуждены брать воду из реки, в Кутулике не работают водокачки, в Маркове нет центрального водоснабжения, а колонки в Бирюсинске по договорам не функционируют. Также требует ремонта водонапорная башня в Джогино Тайшетского района.
Ранее сообщалось о том, что в Иркутске выставили на продажу яхту за 105 млн рублей.