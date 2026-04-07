Инвестору препятствовали при расширении горнолыжного комплекса в Риддере

Права компании полностью восстановлены.

Источник: Reuters

Прокуратура Восточно-Казахстанской области вместе с Комитетом по защите прав инвесторов защитила интересы компании ТОО «Скай Тау Риддер», передает BAQ.kz.

Компания строит в Риддере крупный проект по реконструкции горнолыжного комплекса, в котором уже трудоустроено 20 местных жителей.

Ранее местные власти отказывали инвестору в предоставлении дополнительного земельного участка, объясняя это тем, что он находится в санитарной зоне железной дороги.

Однако официальные данные показали, что использование участка для строительства комплекса абсолютно допустимо.

После вмешательства прокуратуры «административный барьер» сняли, и права компании полностью восстановлены.

Реализация проекта поможет развивать туризм в регионе и привлечет новые инвестиции.

Отметим, что инвесторы, столкнувшиеся с административными трудностями, могут обратиться за помощью в Call-центр 115.