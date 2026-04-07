Правительство РФ уточнило место строительства Приморской АЭС

Публичные слушания по строительству АЭС стартовали в Приморье на прошлой неделе и проходят по материалам обоснования размещения двух энергоблоков с обязательной оценкой воздействия на окружающую среду. Слушания рассчитаны ровно на месяц, за это время жители могут направить свои замечания и предложения по проекту.