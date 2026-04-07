Правительство РФ уточнило место строительства Приморской АЭС

Правительство России уточнило, где планируют строить Приморскую атомную электростанцию мощностью 2 ГВт: станцию собираются разместить в границах Уссурийского городского округа.
Об этом говорится в распоряжении правительства о корректировке схемы территориального планирования в энергетике, где указано местоположение Приморской АЭС. В документе закреплено, что объект относят именно к Уссурийскому городскому округу.
Ранее глава Уссурийска Евгений Корж заявлял, что АЭС собираются строить в посёлке Красный Яр Уссурийского городского округа. Вторую площадку, в районе мыса Сысоева в закрытом городе Фокино, тогда также держали в повестке, но называли «конкурентной», то есть фактически рассматривали как резерв на случай отказа от варианта под Уссурийском.
Исследовательские работы в районе будущей станции под Уссурийском уже идут: об этом сообщали представители Дальневосточного природно‑климатического центра. Специалисты изучают природные условия и возможные риски, чтобы подтвердить, подходит ли выбранная территория для размещения атомной станции.
По данным госкорпорации «Росатом», строительство Приморской АЭС планируют начать в 2027 году. Первый энергоблок собираются ввести в эксплуатацию в 2033 году, второй — в 2035‑м, при этом на площадке уже развернули подготовительные работы.
Публичные слушания по строительству АЭС стартовали в Приморье на прошлой неделе и проходят по материалам обоснования размещения двух энергоблоков с обязательной оценкой воздействия на окружающую среду. Слушания рассчитаны ровно на месяц, за это время жители могут направить свои замечания и предложения по проекту.