Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россельхознадзор не пустил 80 тонн говяжьей печени из Аргентины во Владивосток

На маркировке не было веса брутто и нетто, даты производства и заморозки.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье не пропустили огромную партию говяжьей печени из Аргентины — 81 тонну. Продукция прибыла во Владивостокский морской рыбный порт, но инспекторы Россельхознадзора нашли серьезные нарушения. На маркировке не было главного: веса брутто и нетто, даты производства и заморозки. Вместо этого — загадочная пометка «смотреть на коробке» без перевода на русский. Так ввозить товар в Россию нельзя. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

Инспекторы осмотрели груз и вынесли вердикт: дальнейшее движение запрещено. Продавцам придется либо устранить нарушения, либо вывозить печень обратно. С начала 2026 года это уже 46-й случай, когда импортную продукцию не пускают в Приморье.

«На транспортной маркировке товара не указаны масса брутто, нетто, дата производства, дата заморозки. Вместо этой информации есть пометка “смотреть на коробке” без перевода на русский язык. Принято решение о приостановке дальнейшего движения партии», — сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

После устранения нарушений груз могут пропустить дальше.