Россельхознадзор не пустил 80 тонн говяжьей печени из Аргентины во Владивосток

В Приморье не пропустили огромную партию говяжьей печени из Аргентины — 81 тонну. Продукция прибыла во Владивостокский морской рыбный порт, но инспекторы Россельхознадзора нашли серьезные нарушения. На маркировке не было главного: веса брутто и нетто, даты производства и заморозки. Вместо этого — загадочная пометка «смотреть на коробке» без перевода на русский. Так ввозить товар в Россию нельзя. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.