Россельхознадзор не пустил 80 тонн говяжьей печени из Аргентины во Владивосток

В Приморье не пропустили огромную партию говяжьей печени из Аргентины — 81 тонну. Продукция прибыла во Владивостокский морской рыбный порт, но инспекторы Россельхознадзора нашли серьезные нарушения. На маркировке не было главного: веса брутто и нетто, даты производства и заморозки. Вместо этого — загадочная пометка «смотреть на коробке» без перевода на русский. Так ввозить товар в Россию нельзя. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Инспекторы осмотрели груз и вынесли вердикт: дальнейшее движение запрещено. Продавцам придется либо устранить нарушения, либо вывозить печень обратно. С начала 2026 года это уже 46-й случай, когда импортную продукцию не пускают в Приморье.
«На транспортной маркировке товара не указаны масса брутто, нетто, дата производства, дата заморозки. Вместо этой информации есть пометка “смотреть на коробке” без перевода на русский язык. Принято решение о приостановке дальнейшего движения партии», — сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
После устранения нарушений груз могут пропустить дальше.