В омских кафе и ресторанах упала выручка

По сравнению с январем 2026 года в омских ресторанах существенно упала выручка. Данные об обороте предприятий общепита за два месяца текущего года опубликовал Омскстат.
По данным статистиков, в феврале суммарная выручка омских предприятий общественного питания составила 3843 млн рублей. Это составляет всего 92,7% от выручки январской — месяцем ранее кафе и рестораны заработали 4126,4 млн рублей. Правда, по сравнению с февралем 2025 года оборот предприятий все же показал небольшой плюс в 8%.
Падение финансовых показателей сами игроки рынка, похоже, предвидели заранее. Так, в январе текущего года оборот омских предприятий общественного питания показал существенный плюс. Однако в комментариях КП-Омск рестораторы говорили, что оптимизма они не чувствуют: рост выручки объяснялся возросшими ценами, а реальное число гостей постоянно снижается.