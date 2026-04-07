В омских кафе и ресторанах упала выручка

По данным статистиков, в феврале суммарная выручка омских предприятий общественного питания составила 3843 млн рублей. Это составляет всего 92,7% от выручки январской — месяцем ранее кафе и рестораны заработали 4126,4 млн рублей. Правда, по сравнению с февралем 2025 года оборот предприятий все же показал небольшой плюс в 8%.