Иркутская область вошла в топ-10 регионов по зарплатам в провинции

Иркутская область заняла 10-е место в рейтинге регионов по уровню зарплат в небольших населённых пунктах. Как показало исследование, проведенное РИА Новости, средний заработок в провинции Приангарья достигает 91,1 тысячи рублей, что на 9,7% выше показателя прошлого года. При этом зарплата в малых и средних городах области составляет 99,1% от дохода жителей крупных муниципальных центров.