Иркутская область вошла в топ-10 регионов по зарплатам в провинции

Иркутская область заняла 10-е место в рейтинге регионов по уровню зарплат в небольших населённых пунктах. Как показало исследование, проведенное РИА Новости, средний заработок в провинции Приангарья достигает 91,1 тысячи рублей, что на 9,7% выше показателя прошлого года. При этом зарплата в малых и средних городах области составляет 99,1% от дохода жителей крупных муниципальных центров.
Ключевым критерием рейтинга стала покупательная способность. Жителям провинции Иркутской области средней зарплаты хватает на 3,88 фиксированного набора товаров и услуг.
Лидерами списка стали Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Магаданская область — там жители малых населённых пунктов получают 150−179 тысяч рублей, чего хватает минимум на пять фиксированных наборов.
В аутсайдерах оказались Республика Дагестан, Ингушетия и Чеченская Республика. Средняя зарплата в провинции этих регионов составляет 32−38 тысяч рублей, что позволяет купить лишь 1,41−1,77 набора товаров и услуг.
