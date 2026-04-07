ВТБ: треть сибиряков в ближайшие 3−5 лет будет копить на депозитах

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Несмотря на устойчивое смягчение денежно-кредитной политики, вклады сохранят статус основного инструмента сбережения для значительной части населения. Согласно опросу ВТБ, треть сибиряков по-прежнему считает, что в ближайшие 3−5 лет выгоднее копить на депозитах.
В целом по стране депозиты по-прежнему доминируют в структуре сбережений: 31% россиян хранят средства только на вкладах, еще треть инвестировали менее 25% накоплений. Среди жителей Сибирского федерального округа 30% имеют только вклады, 39% пробуют себя в инвестициях. Активно вкладывают в инвестиции более половины сбережений лишь 5% опрошенных россиян (в Сибири — 4%).
При этом 47% сибиряков интересуются акциями российских компаний в надежде на рост капитала, 33% — облигациями, 20% — ПИФами и доверительным управлением, 16% — индивидуальными инвестиционными счетами.
Чем ниже опускается ставка по вкладам, тем больше интерес у розничных инвесторов к альтернативным инструментам. В этом вопросе мнение сибиряков совпадает с общероссийским. При доходности вкладов 13% о переходе задумываются 14% опрошенных. При снижении до 10−12% к ним добавляется еще четверть, а при ставках 7−9% уже треть россиян начнут искать способы приумножить свой капитал. Только 12% не будут менять стратегию сбережений ни при каких условиях.
Главный критерий выбора инвестиционных продуктов для большинства россиян — надежность и гарантия сохранности средств. Для 19% важна простота, еще для 19% — ликвидность (для сибиряков — 21% и 20% соответственно). Для 17% главным мотивом выступает потенциал дохода, превышающего от вклада.
Главное преимущество инвестиций для 46% участников опроса — это возможность ежемесячного купонного дохода (52% в целом по стране), для 26% — защита от инфляции, для 15% — налоговые льготы.
Открыть инвестиционный счет прямо сейчас 40% сибиряков готовы, если банк предложит простой готовый портфель. 27% подтолкнет опыт знакомых, которые зарабатывают больше, чем по вкладу. И только 8% отреагируют на рекламу с гарантией защиты капитала.
* Опрос прошел в марте 2026 г. среди 1500 взрослых жителей российских городов с населением от 100 тыс.человек.