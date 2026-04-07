«Самолет» садится вслепую: как федеральный девелопер подставляет власти Владивостока

Группа «Самолет» — крупнейший застройщик страны, судя по данным Наш. Дом.РФ, и лидер жилищного строительства в Приморье по объемам. Он возводит по состоянию на текущий момент 322 тыс. кв. м жилья — это 15% от всего объёма в регионе. Однако соотношение распроданности к стройготовности у компании составляет всего 38% при среднем по краю показателе в 58%, а по России 76% домов (163 из 214 за три года) сдаются с нарушением сроков. Проблемы девелопера лучше всего видны на конкретном примере — первом проекте во Владивостоке, ЖК «Сабанеева, 125». Его обещали сдать ещё в конце 2025 года, но сейчас сроки перенесены уже на IV квартал этого года. И пока с весьма туманными перспективами.