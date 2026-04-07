«Самолет» садится вслепую: как федеральный девелопер подставляет власти Владивостока

Группа «Самолет» — крупнейший застройщик страны, судя по данным Наш. Дом.РФ, и лидер жилищного строительства в Приморье по объемам. Он возводит по состоянию на текущий момент 322 тыс. кв. м жилья — это 15% от всего объёма в регионе. Однако соотношение распроданности к стройготовности у компании составляет всего 38% при среднем по краю показателе в 58%, а по России 76% домов (163 из 214 за три года) сдаются с нарушением сроков. Проблемы девелопера лучше всего видны на конкретном примере — первом проекте во Владивостоке, ЖК «Сабанеева, 125». Его обещали сдать ещё в конце 2025 года, но сейчас сроки перенесены уже на IV квартал этого года. И пока с весьма туманными перспективами.
Судя по аналитике, представленной Дом.РФ, есть вероятность, что застройщик оттягивает Приморский край в «красную зону» затоваренности жильем. И всё это происходит на фоне того, что губернатор края Олег Кожемяко требует от застройщиков не допускать переносов сроков, а мэру Владивостока Константину Шестакову поручает лично вникать в работу девелоперов. Федеральный гигант ставит местные власти в положение наблюдателей и оставляет дольщиков с невыполненными обещаниями. О том, как «Самолет» стал лидером, но потерял доверие, и что с его объектами во Владивостоке происходит сейчас — в материале ИА PrimaMedia.
Отметим, что группа «Самолет» «генерит» своеобразную повестку и на федеральном уровне. В начале 2026 года «Самолет» обратился к правительству с просьбой о льготном кредите на 50 млрд рублей сроком до трех лет. В письме премьер-министру Михаилу Мишустину гендиректор компании Анна Акиньшина подчеркивала, что поддержка необходима, чтобы исключить риск невыполнения обязательств перед дольщиками. Однако правительство, рассмотрев обращение, отказало — компанию признали устойчивой и не нуждающейся в прямой субсидии.
«Самолет» как лидер — цифры и дисбаланс.
По итогам 2025 года Приморский край попал в так называемую «красную зону» по затоваренности жильём. Согласно данным ДОМ.РФ, озвученным на Российской строительной неделе (16+) в Москве, в регионе продано только 58% квартир в новостройках. То есть 42 из 100 готовых квартир остаются без покупателей. При этом соседний Хабаровский край находится в «зелёной зоне» с показателем почти 80%.
Именно в этом контексте и нужно рассматривать ситуацию с группой «Самолет». На 11 марта 2026 года компания возводит в Приморье 322 тыс. кв. м жилья — больше, чем ближайшие конкуренты ГК «Эскадра» (239 тыс.) и Glorax (137 тыс.). Но соотношение распроданности к стройготовности у «Самолета» составляет всего 38% — то есть на 20% меньше, чем в среднем по краю.
Для сравнения, среди застройщиков, которые возводят больше всех жилья в Приморье, показатели распроданности сильно разнятся. У Glorax — 52%, у «Талан» — 70%, а у ПИКа и вовсе 102%. А вот у «Эскадры», второго по объему строительства, показатель тоже низкий — 33%.
Ситуация усугубляется общекраевыми тенденциями. В министерстве архитектуры и градостроительной политики Приморья уже предложили застройщикам антикризисные меры: повышать качество продукта, усиливать маркетинг и снижать стоимость квадратного метра. Зампред правительства Ольга Иванникова на той же Российской строительной неделе подчеркнула, что недостаточно просто наращивать объемы — необходимо переходить от количества к качеству.
ЖК «Сабанеева, 125» — «проблемный флагман».
Этот комплекс стал первым, где проблемы федерального девелопера материализовались в конкретном дворе Владивостока. Проект включает три башни. Изначально застройщик планировал сдать весь комплекс в конце 2025 года, но затем сроки пересмотрели, а сам проект разделили на три независимых объекта в ЕИСЖС (Единая информационная система жилищного строительства — ред.).
По данным «Наш. Дом.РФ» на 3 апреля 2026 года, первая башня находится в процессе строительства. Плановый ввод перенесён на IV квартал 2026 года, выдача ключей — на 31 декабря 2026 года. Фактически финальный срок сдвинут на пять кварталов. Передача квартир дольщикам отложена ровно на год. При этом ранее срок уже переносили на I квартал 2026 года.
На данный момент разрешение на ввод не выдано, объект числится строящимся.
Задержка строительства, судя по всему, связана с судебными разбирательствами между участниками стройки. В арбитражный суд Приморского края поступил иск от ООО «Лидер строй» — местного партнера, владеющего 49% в компании-застройщике ООО «СЗ “Самолет-Сабанеева”». Истец оспаривает решение общего собрания от 21 ноября 2025 года, на котором планировалось одобрить крупные сделки с Газпромбанком.
«Истец обратился с заявлением о принятии мер по обеспечению иска в виде запрета ответчику проведение общих собраний участников по вопросам: Вопрос № 1. Об одобрении заключения крупных сделок с “Газпромбанк” (акционерное общество)», — говорится в определении суда по делу №А51−1481/2026.
Фактически партнеры начали судиться между собой. По данным на начало апреля, предварительное судебное заседание отложено до 5 мая. На этом фоне, по словам дольщиков, стройка выглядит застывшей.
Как сообщается в telegram-чате «ЖК Сабанеева 125 / Основная» (18+), в середине апреля из Москвы приезжает руководство застройщика. Будут организованы встречи с дольщиками по каждому корпусу отдельно. О дате и времени застройщик проинформирует дополнительно.
По данным портала «Наш. Дом.РФ», вторая и третья башни также числятся строящимися. Их плановый ввод в эксплуатацию — IV квартал 2026 года.
ЖК «Квартал Нейбута».
Это самый масштабный проект «Самолета» в Приморье. Жилой комплекс расположен в районе улицы Нейбута во Владивостоке и, по данным Домклик, включает 20 корпусов. Плановый ввод в эксплуатацию первой очереди — IV квартал 2026 года, а выдача ключей заявлена на 30 июня 2027 года.
В декабре 2025 года директор по строительству группы «Самолет» во Владивостоке Сергей Кислицин рассказал Общественному телевидению Приморья (18+), что на «Квартале Нейбута» «в первой очереди монолитные и каменные работы готовы, застройщик на фасадные работы», а также ведутся внутренние инженерные сети, монтаж лифтового оборудования и отделка мест общего пользования.
На портале «Наш. Дом.РФ» в карточке объекта одного из домов, который должен быть сдан в IV квартал 2026 года, размещены фотографии хода строительства от марта 2026 года.
ЖК «Маяк Днепровской».
Третий владивостокский проект «Самолета» — жилой комплекс на улице Днепровской. Согласно данным «Наш. Дом.РФ» и сайта проекта, комплекс будет состоять из 5 домов переменной этажности от 17 до 30 этажей. В первую очередь запущен в продажу 30-этажный дом с видами на Амурский залив. Ввод в эксплуатацию первой очереди запланирован на II квартал 2028 года, выдача ключей — 31 декабря 2028 года. Это самый отдалённый по срокам проект из трёх.
По состоянию на декабрь 2025 года (последние опубликованные данные по продажам) распроданность квартир в первой очереди составляла всего 17% (144 из 660).
На портале «Наш. Дом.РФ» размещены фотографии хода строительства от марта 2026 года.
Приморские власти между поручением и реальностью.
Ситуация с проектами «Самолета» разворачивается на фоне заявлений краевых властей.
27 марта на «строительном часе» в правительстве Приморья губернатор Олег Кожемяко обозначил чёткую позицию — переносы сроков сдачи жилья недопустимы. Он потребовал от застройщиков сконцентрировать силы на объектах, близких к завершению, а главам муниципалитетов, особенно градоначальнику Владивостока Константину Шестакову, где сосредоточено 70% жилищного строительства, поручил лично вникать в коммуникацию с застройщиками и разбираться в причинах отставаний.
«Еженедельно встречайтесь, проводите совещания. Это поручение президента, и наша задача не допустить затягивание сроков возведения жилья», — заявлял губернатор.
Застройщикам пообещали поддержку. В том числе регион готов помогать с подключением к инженерным сетям и выкупать до 70% социальных объектов, возводимых в рамках комплексного развития территорий.
Федеральный контекст.
Проблемы «Самолета» во Владивостоке — не локальная случайность. В начале февраля 2026 года стало известно, что застройщик обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с письмом, в котором попросил о господдержке. Генеральный директор компании Анна Акиньшина просила выделить льготный кредит или иной «стабилизационный инструмент» на 50 млрд рублей сроком до трёх лет. В письме подчёркивалось, что поддержка необходима, чтобы «исключить риск невыполнения обязательств перед дольщиками и инвесторами».
Цифры, которые сопровождали это обращение, впечатляют. По данным, озвученным финансовым директором компании Ниной Голубичной, проектная задолженность «Самолета» составляла около 650 млрд рублей.
Комментируя ситуацию, глава «Сбербанка» Герман Греф назвал обращение «странной историей».
«Слухи о том, что “Самолет” перестанет летать, сильно преувеличены. Они стали жертвами собственного пиара, когда обратились в бюджет за легкими деньгами для покрытия своих обязательств, которые к тому времени уже были профинансированы», — цитирует Грефа «Интерфакс» (18).
В самой компании, впрочем, отрицали наличие «финансовой дыры». По словам словам Нины Голубичной, кредит в случае его выдачи группа направила бы на рефинансирование корпоративного долга. Если поддержка не была бы оказана, это не стало бы катастрофой для компании.
«Действительно, мы просили субсидирование процентной ставки, но мы не просили денег. У нас нет финансовой дыры», — заявляла Нина Голубичная.
24 февраля 2026 года межведомственная комиссия рассмотрела обращение «Самолета». Правительство подтвердило устойчивость компании и решило, что группа не нуждается в прямой субсидии.
При этом, по информации на портале «Наш. Дом.РФ», по России из 214 домов, введённых «Самолетом» за последние три года, 163 сданы с нарушением сроков. Это 76% случаев — системная характеристика работы девелопера, а не случайные сбои. В самой компании признают наличие проблем с рабочей силой. Как сообщил представитель компании РИА Новости (18), задержки сдачи объектов связаны с «нехваткой рабочей силы», особенно отделочников.
И именно этот девелопер возводит 15% от всего жилья в Приморском крае.
Напомним, дисбаланс между ценами и спросом на первичном рынке жилья Дальнего Востока продолжает усиливаться. В ряде регионов — Бурятии, Приморье, Якутии и Забайкалье — фактическая стоимость «квадрата» превысила на 3% и более среднерыночные ориентиры, установленные Минстроем России на IV квартал 2025 года. При этом снижение покупательской активности усугубляет рост себестоимости проектов. Такие данные содержатся в годовом отчёте аналитиков ФАНУ «Востокгосплан». Новостройки на Дальнем Востоке остаются одними из самых дорогих в стране. В IV квартале 2025 года средняя стоимость квадратного метра здесь достигла 166 тысяч рублей — это третье место среди федеральных округов страны. Новое жильё здесь в среднем на 19% дороже вторичного.