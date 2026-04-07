16 тысяч казахстанцев стали участниками ипотечной программы «Наурыз 2026»

Ипотечная программа «Наурыз 2026»: 16 тысяч казахстанцев в списке участников
Астана, 7 апреля — Sputnik
В ипотечную программу «Наурыз 2026» вошли 16 тысяч граждан Казахстана, сообщил Отбасы банк. Всего было принято 26 822 заявки.
С 6 апреля 2023 года по 12 мая 2023 года участники программы должны подать кредитную заявку в Отбасы банке. При одобрении займа у них будет шесть месяцев на поиск и покупку жилья.
Участники программы
В основном это молодые казахстанцы (средний возраст — 32 года) с семьями и детьми. Из 16 000 участников:
9 296 имеют детей.
7 569 состоят в браке.
Принять участие могут казахстанцы от 18 до 63 лет.
Очередники на жилье
Больше половины участников (8 690 человек) стоят в очереди на жилье, из них 2 689 — социально уязвимые граждане. Они копят средства на счетах Отбасы банка и смогут взять кредит по ставке 7% годовых для покупки жилья.
Победитель программы
Максимальное количество баллов (1 284,67) набрала жительница Алматы Жанар Омарова, которая копит в банке с 2013 года и мечтает купить трехкомнатную квартиру.
Условия программы «Наурыз»
Первоначальный взнос от 20%
Ставка по кредиту:
Для социально уязвимых категорий граждан: 7% (ГЭСВ от 7,3% до 8,9%).
Для всех категорий граждан: 9% (ГЭСВ от 9,3% до 11,8%).
Срок кредита до 19 лет.
Условия покупки жилья
Первичное жилье, включая договоры долевого участия с гарантией КЖК и страхованием.
Вторичное жилье в моногородах и сельских населенных пунктах (не более 30% от общего объема выделенных средств в год).
Максимальная сумма займа
Алматы и Астана: до 36 млн тенге ($77,2 тыс.).
Остальные регионы: до 30 млн тенге ($64,3 тыс.).
Посмотреть список участников по программе «Наурыз 2026» можно по ссылке тут.