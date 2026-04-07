НЗХК произвел ядерное топливо для китайской АЭС «Сюйдапу»

Как рассказали в НЗХК, энергоблоки № 3 и № 4 АЭС «Сюйдапу» строятся по российскому проекту на базе реакторов ВВЭР-1200 поколения 3+.
«Мы планируем изготовить и поставить стартовые загрузки топлива еще для двух новых реакторов ВВЭР-1200 на АЭС “Тяньвань” и АЭС “Сюйдапу” до конца этого года», — отметил старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу ТВЭЛ Олег Григорьев.
Всего в Китае строится четыре новых реактора ВВЭР-1200, включая два энергоблока АЭС «Тяньвань» в провинции Цзянсу.
Как писал «Ъ-Сибирь», НЗХК произвел ядерное топливо для Далатского исследовательского реактора (Вьетнам). Поставленное топливо обеспечит эксплуатацию установки до 2030-х годов.
ПАО «НЗХК» — производитель ядерного топлива для АЭС и исследовательских реакторов России и зарубежных стран. Занимается выпуском металлического лития и его солей. Входит в состав топливного дивизиона госкорпорации «Росатом».