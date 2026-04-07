«Люди как свиньи»: жители нового города Алатау пожаловались на выданное акиматом жилье

Местная жительница, многодетная мама Ляйля Жексенова, рассказала, что её семья пять лет стояла в очереди на жильё. Год назад они наконец получили его. Однако вместо обещанной трёхкомнатной квартиры им досталась двухкомнатная квартира с тараканами и крысами.
Несмотря на ужасные условия, Ляйля ежемесячно платит около 20 тысяч тенге за аренду и коммунальные услуги. Она жалуется на сырость в квартире, проблемы с канализацией в подъезде, невозможность открыть окна из-за вони с улицы и мусора рядом с домом. Ляйля также упоминает о наличии крыс, которые выходят ночью, и о сломанных полах.
Подобные проблемы существуют и у более чем 40 других семей, проживающих в этом районе. Раньше здесь был военный городок, и жильё получали только военнослужащие через Минобороны. Три года назад часть домов перешла на баланс акимата, но с тех пор за ними никто не следит.
Сергей Жандильдин, старожил района, рассказывает, что когда была воинская часть, здесь содержался штат сантехников, электриков, дворников и техничек. Теперь же все эти услуги отсутствуют.
Большинство живущих здесь — неполные или многодетные семьи, которые также жалуются на отсутствие детской площадки. Их пугает отсутствие домофонов в подъезде, что позволяет незнакомцам свободно заходить внутрь. На лестничных площадках часто можно увидеть следы пребывания людей.
В подъезде стоит резкий запах канализации, который чувствуется даже на верхних этажах и в квартирах. Причиной этого является прорыв трубы в подвале больше года назад, который затопил цокольный этаж дома. Жидкость откачали, но отходы так и не убрали.
В акимате города Алатау заявили, что взяли дома на баланс только год назад и за это время выдали 17 квартир. Перед этим в домах был проведён лёгкий ремонт котельной, канализации и водоснабжения, но капитальный ремонт необходим. Детская площадка, ремонт подъездов и другие работы будут делаться по мере выделения бюджетных средств.
В акимате Илийского района также подтвердили, что квартиры находятся в плачевном состоянии. Они были построены в 1970 годах и изначально не планировались для выдачи людям. Однако жители, стоявшие в очереди на жильё, согласились на предложенные варианты и попросили заселить их, несмотря на состояние домов.
За состоянием домов жильцам посоветовали следить самостоятельно. Уборка территории и общее обслуживание являются ответственностью собственников, поэтому им необходимо создать КСК или ОСИ.