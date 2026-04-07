В Казахстане введут «паспорта» для сельхозтехники: что это даст

Внедрение системы электронных паспортов самоходных машин в Казахстане
В Казахстане внедряется система электронных паспортов самоходных машин (ЭПСМ), которая должна изменить подход к учету и управлению сельхозтехникой. Проект реализуется в рамках цифровизации экономики и интеграции с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
Подробности проекта
Заместитель председателя Правления АО «Национальные информационные технологии» Алмаз Байжанов отметил, что внедрение системы ЭПСМ является продолжением действующей платформы электронных паспортов транспортных средств (ЭПТ).
Основные характеристики ЭПСМ:
Цифровой документ, содержащий полную и актуальную информацию о самоходной машине на протяжении всего ее жизненного цикла: от производства или ввоза до утилизации.
Единая цифровая инфраструктура, позволяющая перейти от фрагментарного учета к системному управлению отраслью на основе данных.
Электронный паспорт самоходной машины (ЭПСМ) — это цифровой двойник каждой единицы техники.
Преимущества системы
Ключевые преимущества ЭПСМ включают:
Создание единой цифровой экосистемы, устраняющей разрозненность данных между государственными органами.
Принцип «одного ввода данных», исключающий дублирование информации и повышающий прозрачность процессов.
Снижение административных барьеров и упрощение процедур оформления документов.
Влияние на сельское хозяйство
Для сельского хозяйства внедрение ЭПСМ имеет системный эффект:
Полный учет техники и снижение уровня нелегального ввоза и эксплуатации.
Усиление контроля безопасности и формирование достоверной аналитической базы для принятия решений.
Повышение прозрачности сделок и снижение рисков для аграриев, производителей и поставщиков техники.
Перспективы развития
В Казахстане продолжается цифровизация агропромышленного комплекса. Уже сейчас значительная часть субсидий оформляется в онлайн-формате, что позволяет снизить риски необоснованных выплат и сделать процесс распределения субсидий более прозрачным. С 2026 года планируется внедрение элементов искусственного интеллекта, включая чат-бот для оперативной обработки обращений фермеров.
Заключение
Внедрение системы электронных паспортов самоходных машин формирует цифровую основу для модернизации сельского хозяйства Казахстана, снижая теневой оборот техники и повышая управляемость отрасли. Этот проект является важным шагом на пути к цифровой трансформации агропромышленного комплекса страны.