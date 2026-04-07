В Казахстане введут «паспорта» для сельхозтехники: что это даст

В Казахстане продолжается цифровизация агропромышленного комплекса. Уже сейчас значительная часть субсидий оформляется в онлайн-формате, что позволяет снизить риски необоснованных выплат и сделать процесс распределения субсидий более прозрачным. С 2026 года планируется внедрение элементов искусственного интеллекта, включая чат-бот для оперативной обработки обращений фермеров.