«Заметает мусором со свалки»: жители Актобе забили тревогу из-за состояния полигона ТБО

Актобе заметает мусором: горожане требуют принять меры
Актобе буквально заметает мусором. Пакеты, картон и прочие отходы ветер гонит по степи и в сторону города. Люди возмущены: свалка давно вышла за свои пределы, и мусор летает по округе. Горожане требуют принять меры.
Проблема на подъезде к актюбинскому полигону
Это территория на подъезде к актюбинскому полигону. Вместо чистой степи — пакеты на сухой траве, клочья бумаги, картон и прочий мусор, который ветер разносит на сотни метров.
Активисты уверены: бесконечно собирать его бесполезно. По их словам, решать проблему нужно системно: сортировать отходы, перерабатывать их и изолировать сам полигон.
Мусоропереработка в Актобе: поиск инвестора
О мусоропереработке в Актобе говорят уже не первый год. А вот реального инвестора до сих пор так и не нашли. Поэтому пока ищут хотя бы более дешевый способ остановить этот мусорный «десант».
Евгений Лазарчук, экоактивист: — У полигона должно быть ограждение. Оно должно быть высокое, плюс небольшой навес, чтобы восходящими потоками пакеты не взлетали. У нового полигона, где сейчас идет разгрузка, по сути, есть ограждение, но оно частично разрушено — и высоты не хватает. Плюс этот полигон должен быть озеленен, по периметру должны быть деревья. Они как минимум снижают потоки ветра, и на них что-то задерживается. Да, это не особо красиво и экологично, но они задерживают.
На самом полигоне от проблемы не открещиваются. Говорят, территорию вокруг убирают каждую неделю. Но этого хватает буквально на пару дней — ветер снова всё разносит по степи.
Проблема и в самом расположении свалки: она стоит на возвышенности, где почти всегда сильный ветер. Так что всё легкое и плохо закрепленное просто улетает за пределы полигона.
Арсен Жоламанов, директор полигона твердых бытовых отходов г. Актобе: — Существующее ограждение полигона недостаточно высокое, поэтому мусор летит в степь. Летом мы собираемся ставить вокруг полигона более высокий забор — 3−4 метра высотой. Тогда проблема, надеемся, и решится.
Бесконечные субботники и борьба за чистоту
Но актюбинцы устали слушать одни и те же обещания. Потому что вокруг полигона всё так же шуршат пакеты и летает мусор.
Пока горожане семьями и коллективами выходят на субботники и собирают мусор мешками, за городом свалка продолжает работать против этой чистоты. Всё, что сегодня убирают вручную, завтра ветер может снова разнести по округе.
И пока полигон не приведут в порядок, эта борьба рискует стать бесконечной.