Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сеул отправит спецпосланника за нефтью в Казахстан, Оман и Саудовскую Аравию

В администрации президента Республики Корея отметили, что нужны усилия по обеспечению альтернативных поставок.

CЕУЛ, 7 апреля. /ТАСС/. Республика Корея (РК) отправит специального посланника в Казахстан, Оман и Саудовскую Аравию для обсуждения поставок нефти. Об этом сообщили в администрации президента республики.

«Планируется, что сегодня отправлюсь в поездку в Казахстан, Оман, Саудовскую Аравию. Обсужу предложения о поставках нефти и нафты», — сказал глава секретариата администрации Кан Хун Сик. Ожидается, что его будут сопровождать представители бизнеса РК.

«До полного разрешения ситуации на Ближнем Востоке нужны усилия по обеспечению альтернативных поставок», — пояснил чиновник. В то же время он добавил, что поставки дополнительных 24 млн баррелей нефти из ОАЭ идут своим чередом.

В начале апреля в Сеуле отметили, что Республика Корея наращивает импорт нефти из США в качестве альтернативы ближневосточному сырью. Кроме того, ранее газета «Чунан ильбо» со ссылкой на источники сообщала, что корейский бизнес стал закупать нефть из Канады.

В качестве возможного альтернативного поставщика также фигурировал Алжир.

До этого власти республики информировали корейский бизнес, что в период временного снятия американских ограничений они могут импортировать нефть и нефтепродукты из России, не опасаясь вторичных санкций. В частности, компания LG Chem приобрела партию российской нафты.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше