Сеул отправит спецпосланника за нефтью в Казахстан, Оман и Саудовскую Аравию

CЕУЛ, 7 апреля. /ТАСС/. Республика Корея (РК) отправит специального посланника в Казахстан, Оман и Саудовскую Аравию для обсуждения поставок нефти. Об этом сообщили в администрации президента республики.
«Планируется, что сегодня отправлюсь в поездку в Казахстан, Оман, Саудовскую Аравию. Обсужу предложения о поставках нефти и нафты», — сказал глава секретариата администрации Кан Хун Сик. Ожидается, что его будут сопровождать представители бизнеса РК.
«До полного разрешения ситуации на Ближнем Востоке нужны усилия по обеспечению альтернативных поставок», — пояснил чиновник. В то же время он добавил, что поставки дополнительных 24 млн баррелей нефти из ОАЭ идут своим чередом.
В качестве возможного альтернативного поставщика также фигурировал Алжир.
До этого власти республики информировали корейский бизнес, что в период временного снятия американских ограничений они могут импортировать нефть и нефтепродукты из России, не опасаясь вторичных санкций. В частности, компания LG Chem приобрела партию российской нафты.