Специалисты из разных регионов едут работать на космическое предприятие Красноярского края

«По программе предприятия ключевых отраслей получают востребованные кадры, а специалисты — всестороннюю поддержку при переезде», — рассказал руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков.
В 2025 году на предприятие таким образом трудоустроились 19 квалифицированных специалистов из девяти регионов. Среди них — молодая семья из Томска: выпускники Томского государственного университета Полина Смыгалина и Сергей Митрофанов. Оба заняли производственные позиции, но не ограничились работой: Полина преподает физику в подшефном лицее, Сергей ведет кружок робототехники.
Механизм программы прост: государство выплачивает работодателю 225 тысяч рублей за каждого привлеченного сотрудника из другого региона. Предприятие участвует в программе с 2019 года — за это время сюда переехали более 100 специалистов из разных уголков страны.
Новость пришлась на символичный момент: в Красноярском крае стартовала Неделя космоса — ежегодная инициатива в рамках Десятилетия науки и технологий.
Ранее сообщалось о том, что глава Красноярского края Михаил Котюков вручил награды работникам космической отрасли.
