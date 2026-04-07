Специалисты из разных регионов едут работать на космическое предприятие Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 7 апреля, ФедералПресс. Закрытый город Железногорск в Красноярском крае продолжает привлекать инженеров и техников со всей страны — в этом году на местное предприятие космической отрасли переехали пятеро специалистов из Алтайского края, Московской, Омской и Томской областей. Переезд организован по программе повышения мобильности трудовых ресурсов нацпроекта «Кадры».

«По программе предприятия ключевых отраслей получают востребованные кадры, а специалисты — всестороннюю поддержку при переезде», — рассказал руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков.

В 2025 году на предприятие таким образом трудоустроились 19 квалифицированных специалистов из девяти регионов. Среди них — молодая семья из Томска: выпускники Томского государственного университета Полина Смыгалина и Сергей Митрофанов. Оба заняли производственные позиции, но не ограничились работой: Полина преподает физику в подшефном лицее, Сергей ведет кружок робототехники.

Механизм программы прост: государство выплачивает работодателю 225 тысяч рублей за каждого привлеченного сотрудника из другого региона. Предприятие участвует в программе с 2019 года — за это время сюда переехали более 100 специалистов из разных уголков страны.

Новость пришлась на символичный момент: в Красноярском крае стартовала Неделя космоса — ежегодная инициатива в рамках Десятилетия науки и технологий.

Ранее сообщалось о том, что глава Красноярского края Михаил Котюков вручил награды работникам космической отрасли.

Фото: ФедералПресс / Иван Кабанов.