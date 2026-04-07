В Омске в феврале 2026 года снизился оборот общепита

Источник: Om1 Омск

В Омске в феврале 2026 года снизился оборот предприятий общественного питания. По данным Омскстата, суммарная выручка кафе и ресторанов за месяц составила 3 843 млн рублей.

По сравнению с январём, когда предприятия общепита заработали 4 126,4 млн рублей, показатель уменьшился до 92,7%. При этом в годовом выражении рынок всё же сохранил положительную динамику: относительно февраля 2025 года оборот вырос на 8%.

Ранее представители ресторанного бизнеса говорили, что рост январской выручки был связан в том числе с увеличением цен. При этом, по их оценкам, число посетителей продолжало снижаться.