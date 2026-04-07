Красноярский край вошел в топ-20 регионов по уровню зарплат в провинции

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Регион занял 19-е место в рейтинге России по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах.
Исследование подготовили аналитики РИА Новости, пишут Gornovosti.ru. Эксперты учитывали не только размер доходов, но и их покупательскую способность — сколько фиксированных наборов товаров и услуг можно приобрести на среднюю зарплату. В крае этот показатель составил 3,37.
Средняя зарплата в провинции региона в 2025 году достигла 88,3 тысячи рублей, увеличившись за год на 13,6%. При этом уровень доходов в малых городах и селах составляет 78,1% от зарплат в крупных городах.
Лидером рейтинга стал Ненецкий автономный округ, где на одну зарплату можно купить 5,56 потребительского набора. Средний доход там составляет 150,5 тысячи рублей. Замыкает рейтинг Чеченская республика — 1,41 набора на одну зарплату при среднем доходе 32,4 тысячи рублей.