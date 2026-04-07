В Иркутске состоялось отчетное собрание Сибирской Байкальской Ассоциации Туризма

На встрече обсудили итоги работы по развитию туризма в Иркутской области за 2025 год и планы на 2026-й, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
От мэрии Иркутска с докладом выступили начальник отдела инвестиционной деятельности и туризма Анжелика Москаленко и заведующая сектором туризма Анна Мащенко. Они рассказали о развитии туризма в Иркутске и реализации мероприятий по национальному проекту «Туризм и гостеприимство».
«В 2025 году на фасадах десяти зданий областного центра установлена архитектурная подсветка. Летом в парке “Комсомольский” состоялся масштабный фестиваль “Счастье чистой воды. Отражение”, зимой — новогодний фестиваль “Счастье в подарок” в “Сибэкспоцентре”. В городе появились новые арт-объекты: лампа с зеркальными самолетиками, скульптуры бобров в сквере Кирова, зеркальное сердце на Нижней набережной. Создан комикс историй и легенд “Иркутская азбука”», — сообщила Анжелика Москаленко.
Она отметила, что администрацией Иркутска подана заявка на участие в конкурсном отборе на получение федеральной субсидии в рамках проекта «Туризм и гостеприимство». Средства планируют направить на установку подсветки еще на трех зданиях в центре города и приобретение семи ярмарочных домиков.
Также на площадке обсудили изменения в федеральном законодательстве, вопросы, касающиеся закона о гостевых домах, туристического налога, легализации турбизнеса и федеральной субсидии на туристическую инфраструктуру.