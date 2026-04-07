Игорные зоны в России приняли рекордное число посетителей

Игорные зоны России в первом квартале 2026 года посетили 602,7 тыс. человек — это на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили РБК в Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС) Показатель стал рекордным за все время работы игорных зон в стране, пояснили в организации.
Лидером по посещаемости остается игорная зона «Красная Поляна» в Краснодарском крае — 251 тыс. гостей против 232 тыс. годом ранее (+8,2%). Этот показатель также стал максимальным за всю историю кластера.
На втором месте — игорная зона «Сибирская монета» в Алтайском крае, там посещаемость год к году выросла на 13,5%, до 195,8 тыс. человек.
Казино Sobranie в игорной зоне «Янтарная» под Калининградом приняло 68,7 тыс. гостей — примерно на уровне прошлого года (69,5 тыс.). Казино Tigre de Cristal в игорной зоне «Приморье» во Владивостоке посетили 87,3 тыс. человек против 97,3 тыс. годом ранее. Снижение в данном случае в отрасли объясняют сезонными колебаниями туристического потока.
Рост посещаемости игорных зон связан с развитием игорных кластеров, а также усилением развлекательных программ, считает исполнительный директор АИРИС Дмитрий Анфиногенов. По его словам, благодаря этому зоны притягивают туристов.
«Растет спрос на короткие поездки и насыщенные сценарии отдыха, а календарь событий помогает стабильно привлекать гостей в течение сезона. Для отрасли это важный индикатор зрелости и того, что выбранная модель развития работает на практике», — сказал он.
В ассоциации отмечают, что в зимний сезон игорные зоны активно развивали событийную программу. В нее входили концерты и шоу, покерные турниры, гастрономические мероприятия, театральные постановки и спортивно-развлекательные события, что дополнительно поддержало поток туристов.
По данным АИРИС, в период новогодних праздников — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года — российские игорные зоны приняли почти 100 тыс. человек. Больше всего посетителей в праздничный период было в игорной зоне «Красная Поляна» в Сочи.
Первая в стране игорная зона «Азов-Сити» работала с 2010 по 2018 год в Краснодарском крае, но была закрыта, поскольку законодательство допускает существование только одной игорной зоны в границах субъекта Федерации — в Красной Поляне в то время была запущена еще одна игорная зона.
