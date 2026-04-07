Игорные зоны в России приняли рекордное число посетителей

В России с 2009 года запрещен игорный бизнес, за исключением нескольких специальных зон. В настоящее время их пять, включая еще не начавший работу игорный кластер в Крыму. В конце прошлого года правительство внесло в Госдуму законопроект о создании шестой игорной зоны в России — в Республике Алтай.