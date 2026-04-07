ВТБ: четверть дальневосточников в ближайшие 3−5 лет будут копить на депозитах

Несмотря на устойчивое смягчение денежно-кредитной политики, вклады сохранят статус основного инструмента сбережения для значительной части населения. Согласно опросу ВТБ, каждый четвертый дальневосточник по-прежнему считает, что в ближайшие 3−5 лет выгоднее копить на депозитах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Пока депозиты по-прежнему доминируют в структуре сбережений: треть дальневосточников хранят средства только на вкладах, еще столько же вложили до четверти своих накоплений в акции и облигации. Активно инвестировали более половины сбережений лишь 5% опрошенных. При этом 43% интересуются акциями российских компаний, 22% — ПИФами и доверительным управлением, 19% — облигациями, 9% — индивидуальными инвестиционными счетами.
Чем ниже опускается ставка по вкладам, тем выше интерес розничных инвесторов к альтернативным инструментам накоплений. При доходности вкладов 13% о переходе задумываются 17% опрошенных. При снижении до 10−12% к ним добавляется еще 22%, а при ставках 7−9% годовых уже 28% жителей ДФО начнут искать способы приумножить свой капитал. Только 17% не будут менять стратегию сбережений ни при каких условиях.
Главный критерий выбора инвестиционных продуктов для большинства дальневосточников — надежность и гарантия сохранности средств. Для четверти важна ликвидность, еще для 21% — доходность выше вклада. Для 10% главным мотивом выступает простота.
Важное преимущество инвестиций для 43% участников опроса в ДФО — это возможность получать ежемесячный купонный доход, для 31% — защита от инфляции, для 16% — налоговые льготы.
Открыть инвестиционный счет прямо сейчас 31% дальневосточников готовы, если банк предложит простой готовый портфель. Каждого четвертого подтолкнет пример знакомых, которые зарабатывают больше, чем по вкладу, а 16% отреагируют на рекламу.