Миронов предложил заморозить маркировку товаров для малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предлагает как минимум на два года смягчить требования к маркировке товаров для малого и среднего бизнеса.
«Необходимо смягчить требования по маркировке продукции для малых и средних предприятий хотя бы на ближайшие два года. Мы предлагаем сделать требования маркировки не обязательными для малого и среднего бизнеса, в том числе предприятий легкой промышленности, сельского хозяйства», — сказал Миронов ТАСС.
По его словам, маркировка приносит большие затраты для малого и среднего бизнеса, так как для внедрения системы нужно закупать оборудование, расширять штат. «И если на крупных предприятиях процессы автоматизированы, то малым приходится все делать вручную», — отметил депутат.
Как считает Миронов, маркировка приводит к росту цен на товары. «В худшем случае производство и продажа продукции становятся просто нерентабельными, предприятия закрываются», — подчеркнул он.