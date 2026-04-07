Миронов предложил заморозить маркировку товаров для малого и среднего бизнеса

Председатель партии «Справедливая Россия» считает, что маркировка приводит к росту цен на товары.

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предлагает как минимум на два года смягчить требования к маркировке товаров для малого и среднего бизнеса.

«Необходимо смягчить требования по маркировке продукции для малых и средних предприятий хотя бы на ближайшие два года. Мы предлагаем сделать требования маркировки не обязательными для малого и среднего бизнеса, в том числе предприятий легкой промышленности, сельского хозяйства», — сказал Миронов ТАСС.

По его словам, маркировка приносит большие затраты для малого и среднего бизнеса, так как для внедрения системы нужно закупать оборудование, расширять штат. «И если на крупных предприятиях процессы автоматизированы, то малым приходится все делать вручную», — отметил депутат.

Как считает Миронов, маркировка приводит к росту цен на товары. «В худшем случае производство и продажа продукции становятся просто нерентабельными, предприятия закрываются», — подчеркнул он.