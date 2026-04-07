«ИТ-инфраструктура»: финсектор увеличил в 2025 году вложения в IT на 23%

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Финансовые компании России в 2025 году увеличили вложения в IT-инфраструктуру на 23%, следует из обзора аналитического портала «ИТ-инфраструктура» (есть у ТАСС). Тренд года — инвестиции от игроков «второго эшелона», в отличие от ситуации в других индустриях, где во вложениях обычно сильны отраслевые лидеры.
Финансовый сектор, согласно аналитике, только увеличивает закупки, в отличие от отраслей вроде нефтегаза, ретейла и горной металлургии, «где наблюдается или стагнация, или снижение инвестиционной активности в IT».
Во втором полугодии финсектор больше всего вкладывался в решения для базового ПО и оборудования (78% закупок), уделяя гораздо меньше внимания инфраструктуре для ИИ (4%), данных (6%) и для рабочих мест сотрудников, дата-центров и облачных сред (по 4%). В аналитическом отчете выделяется II полугодие, поскольку оно «подтвердило стабильность финансового сектора РФ».
«При этом компании “второго эшелона” [в финсекторе] в 2025 году нарастили закупочную активность в области IT-инфраструктуры сильнее, чем отраслевые лидеры, и стали основным драйвером новых проектов», — говорится в отчете, где это также называется «уникальной ситуацией».
Исследование проводилось по данным системы «Контур. Закупки» на основе 1 тыс. тендеров на IT-инфраструктуру примерно 200 компаний с годовой выручкой от 10 млрд рублей.