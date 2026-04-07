Продажи наклеек для яиц на Ozon выросли перед Пасхой в 33 раза

«На всем маркетплейсе Ozon в первые дни апреля интересом у клиентов пользовались товары для пасхального декора — спрос в 6,3 раза выше, чем годом ранее. Внутри категории рост показали наклейки для яиц (в 33 раза), а также пищевые красители и смеси для приготовления куличей (в 3,3 раза)», — говорится в сообщении.