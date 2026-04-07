На северо-западе Челябинска нашли незаконную газокомпрессорную станцию

О ситуации информирует Уральское управление Ростехнадзора.
Специалисты дистанционно, во время анализа с помощью ведомственной автоматизированной информационной системы, установили, ООО «Первая Транспортная Компания» более четырех месяцев эксплуатирует автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию на улице Куйбышева без лицензии.
Была проведена внеплановая выездная проверка. Выявлено пять нарушений, основные: организация задействовала ОПО без лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов; директор организации не аттестован в области промышленной безопасности.
Сейчас в отношении юридического лица возбуждено дело по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ. Должностным лицам грозит штраф от 20 до 30 тыс. рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до года; компании — штраф от 200 до 300 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.