315 банкротств за год: в приграничье Финляндии закрывается бизнес — растут потери

В приграничных с Россией регионах Финляндии за год обанкротились около 315 компаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала Konkurssilista.

По информации ресурса, наибольшее число закрытий зафиксировано в гостинично-ресторанной сфере и строительстве. Значительная часть банкротств также пришлась на торговлю и сферу услуг.

На юге страны, в области Кюменлааксо, прекратили работу 45 компаний, включая предприятия торговли. В Южной Карелии зафиксировано 34 банкротства.

В Северной Карелии обанкротились 79 компаний, в том числе в строительстве, сфере недвижимости и торговле. В регионе Кайнуу зарегистрировано 25 закрытий, преимущественно в административных и вспомогательных услугах.

В Северной Остроботнии число банкротств превысило 90. Основной удар пришелся на строительный сектор, торговлю и гостинично-ресторанный бизнес.

В Лапландии обанкротились 40 компаний, преимущественно в строительстве.

Ранее сообщалось, что после закрытия границы с Россией приграничные города начали испытывать экономические трудности. Туристический поток сократился, что отразилось на доходах местного бизнеса.

По оценке российской дипмиссии, гостиничная отрасль не смогла компенсировать около 800 тысяч ночевок в год за счет туристов из других стран.

