Ozon: 70% студентов хотели бы зарабатывать на стажировке от 15 до 40 тыс. рублей

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Большинство (70%) опрошенных студентов хотели бы зарабатывать на стажировке от 15 до 40 тыс. рублей, свидетельствуют данные исследования компании Ozon (текст есть у ТАСС).
«Наличие хорошего наставника и оплата труда сегодня одинаково важны для 62% молодых людей. Как платный, так и бесплатный вариант стажировки рассмотрят 68% опрошенных, а каждый пятый согласен работать только при условии оплаты. При этом, по мнению 70% респондентов, достойный уровень зарплаты на стажировке составляет от 15 до 40 тысяч рублей, а 24% планируют получить от 40 до 70 тысяч рублей», — сказано в тексте.
Помимо этого, важными аспектами опрошенные назвали понятную карьерную траекторию (58%), наличие практических кейсов (49%), интересных и креативных задач (45%). Известность, размер и репутация компании важна для 26% опрошенных. Для 70% молодых людей недопустимы токсичная атмосфера и конфликты в коллективе — в таких ситуациях респонденты готовы уйти со стажировки еще в первую неделю. 55% отпугнет несовпадение задач с описанием вакансии, 51% — отсутствие обратной связи от руководителя или недостаточное внимание от коллег, 46% — отсутствие интереса к выбранной сфере, а 22% — необходимость выполнять задачи, которые не нравятся, рассказали аналитики Ozon.
По данным исследования, 76% студентов планируют пройти стажировку после окончания учебы. Почти половина (49%) считают, что самый удобный формат стажировки — частичная занятость: 20−30 часов в неделю. Все рабочее время стажировке готовы посвятить 36% опрошенных, а 13% рассматривают только проектную занятость. В то же время, чаще всего молодые люди сегодня выбирают гибридный график (55%). Всегда работать из офиса для полного погружения готовы 23% респондентов, 15% хотят приезжать в офис по желанию, а на полную удаленку готовы 7%. Больше половины (52%) опрошенных считают, что лучший вариант — быстрая, но интенсивная стажировка, которую можно пройти на каникулах, а 42% уверены, что погрузиться в процессы можно за 3−6 месяцев.
Большинство опрошенных (46%) уверены, что в ближайшие 5 лет ценность стажировок, скорее, изменится. 54% опрошенных отмечают, что компаниям нужно будет формировать кадровый резерв, предлагая кандидатам уникальные условия. 40% уверены, что стажировки станут главным «входным билетом» в профессию, а 29% предполагают, что компании перейдут на автоматизацию, и стажеры будут не нужны.
На идеальной стажировке будущего молодые люди хотели бы видеть обучающие программы и мероприятия для младших сотрудников (53%), возможность работать в другом городе или стране (48%), учиться у топ-менеджеров лично (47%), а также использовать специальные программы поддержки — к примеру, подписку на психологическую помощь или иметь дополнительные выходные для «перезагрузки» (43%), сказано в исследовании.
Опрос проводился среди 1,2 тыс. респондентов в возрасте 18−25 лет из городов с населением от 100 тыс. человек. Большинство участников (74%) на момент опроса являлись студентами вузов или колледжей.