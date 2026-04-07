Ozon: 70% студентов хотели бы зарабатывать на стажировке от 15 до 40 тыс. рублей

По данным исследования, 76% студентов планируют пройти стажировку после окончания учебы. Почти половина (49%) считают, что самый удобный формат стажировки — частичная занятость: 20−30 часов в неделю. Все рабочее время стажировке готовы посвятить 36% опрошенных, а 13% рассматривают только проектную занятость. В то же время, чаще всего молодые люди сегодня выбирают гибридный график (55%). Всегда работать из офиса для полного погружения готовы 23% респондентов, 15% хотят приезжать в офис по желанию, а на полную удаленку готовы 7%. Больше половины (52%) опрошенных считают, что лучший вариант — быстрая, но интенсивная стажировка, которую можно пройти на каникулах, а 42% уверены, что погрузиться в процессы можно за 3−6 месяцев.