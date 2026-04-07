177 тысяч разрыва: зарплаты в регионах России резко отличаются — данные Росстата

Разница между самой высокой и самой низкой средней зарплатой в регионах России в январе 2026 года составила почти 177 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
Максимальный уровень среднемесячной номинальной зарплаты зафиксирован на Чукотке — 223 237 рублей. Минимальный показатель отмечен в Чеченской Республике — 46 281 рубль. Разрыв между регионами составил 176 956 рублей.
В декабре 2025 года разница была еще выше и превышала 220 тыс. рублей. Тогда на Чукотке средний доход достигал 281,4 тыс. рублей, а в Чечне — 60,9 тыс. рублей.
Средняя зарплата по России в январе 2026 года составила 103 612 рублей.
Одновременно фиксируется замедление роста доходов. По итогам первого квартала только 10% россиян сообщили о повышении зарплаты, что на треть меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Еще 3% опрошенных отметили, что повышение сопровождалось новой должностью.
Среди тех, кому увеличили доход, большинство сообщили о прибавке примерно на 10%. Около 20% получили рост на 20%, у 7% повышение составило от 30 до 50%.
Снижение темпов роста зарплат связывают с охлаждением экономики и увеличением нагрузки на бизнес. В этих условиях работодатели сокращают расходы и реже повышают выплаты. Также отмечается снижение спроса на сотрудников.
При этом на рынке труда сохраняются отдельные точки роста. В первом квартале 2026 года быстрее всего выросли предлагаемые зарплаты у сварщиков, монтажников и руководителей групп разработки. Максимальный прирост зафиксирован у сварщиков — на 148,1 тыс. рублей. У монтажников рост составил 64,7 тыс. рублей, у руководителей групп разработки — 58 тыс. рублей.
