В Госдуме хотят повысить МРОТ до 60 тысяч рублей

Миронов предложил увеличить размер МРОТ хотя бы до 60 тыс. рублей.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили увеличить МРОТ до 60 тыс. рублей. С подобной инициативой выступил глава думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Необходимо поднять минимально допустимую зарплату хотя бы до 60 тысяч рублей», — заявил глава СРЗП в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что поднятие МРОТ обеспечит равенство заработных плат в различных субъектах РФ.

Начиная с 1 января 2026 года, величина МРОТ в РФ увеличилась и составила 27 093 рубля.

Миронов выступает с предложением существенно увеличить МРОТ далеко не в первый раз. Немногим ранее депутат предложил увеличить МРОТ до 60 тыс. рублей за полтора-два года.

При этом Миронов также выступил с инициативой выплачивать семьям с детьми безусловный базовый доход в размере 10 тыс. рублей.