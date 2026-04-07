Рост цен на топливо: в Чехии дизель и бензин обновили многолетние пики

Цена дизельного топлива в Чехии за неделю достигла максимума с февраля 2022 года, бензин Natural 95 — самого высокого уровня с осени 2022 года. Об этом сообщает портал Idnes со ссылкой на данные компании CCS.
По информации мониторинга, средняя цена дизеля выросла на 0,34 кроны и достигла 48,39 кроны за литр. Бензин Natural 95 подорожал на 0,14 кроны — до 41,63 кроны за литр.
Власти Чехии на фоне роста цен готовят меры регулирования. Планируется ограничить маржу топливных дистрибьюторов и снизить акциз на дизельное топливо. Министерство финансов также будет ежедневно устанавливать максимальную цену на топливо.
Ожидается, что новые правила начнут действовать с 7 апреля после определения предельных цен.
Рост стоимости топлива связывают с обострением ситуации на Ближнем Востоке. После начала ударов по объектам в Иране и ответных действий судоходство через Ормузский пролив резко сократилось.
Этот маршрут является ключевым для поставок нефти и сжиженного природного газа. Ограничение перевозок привело к росту цен на топливо в ряде стран.
