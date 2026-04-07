В ГД назвали категории кредитов с повышенными рисками для заемщиков

Микрофинансовые организации выдают небольшие суммы быстро и без лишних справок: этим они привлекательны для людей, которым срочно нужны деньги до зарплаты, напомнил депутат. «Процентные ставки по микрозаймам могут достигать 365% годовых и выше. Если у вас нет регулярного заработка, микрозаем становится ловушкой. Микрофинансовые организации активно пользуются этим, накручивая проценты. В итоге долг в 10 тыс. руб. может превратиться в 50−100 тыс. за несколько месяцев. Микрозаймы — это инструмент экстренной помощи, а не способ жизни. Если у вас нет постоянного дохода, лучше вообще не брать микрокредиты», — считает Панеш.