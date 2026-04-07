В ГД назвали категории кредитов с повышенными рисками для заемщиков

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Валютные займы при рублевых доходах, перекредитование и микрозаймы без регулярного заработка — это три группы высокорисковых обязательств, которые могут привести к долговой яме, рассказал ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР).
«Валютные кредиты при рублевых доходах — самый опасный вид займа для обычного гражданина. Человек получает зарплату в рублях, а кредит берет в долларах, евро или другой валюте. Пока курс стабилен, ежемесячный платеж кажется приемлемым. Но при любом, даже небольшом колебании курса в сторону роста иностранной валюты платеж в рублях увеличивается. При скачке курса на 10−20% ежемесячный платеж может вырасти на ту же величину, что для семейного бюджета часто становится непосильным», — указал он.
Особенно опасны валютные кредиты при отсутствии хеджирования — то есть механизмов, которые страхуют валютные риски, пояснил депутат. «Если у вас нет валютных доходов, любые колебания курса бьют прямо по кошельку. Если ваш доход в рублях, берите кредиты только в рублях. Исключение — если вы точно знаете, что в ближайшие годы у вас будут поступления в той же валюте, что и кредит. Во всех остальных случаях валютный заем — это неоправданный риск», — предупредил парламентарий.
Оформление нового кредита для погашения старого.
Перекредитование — это оформление нового кредита для погашения старого, напомнил Панеш. «На первый взгляд это может быть удобно: новый заем на более выгодных условиях позволяет снизить ежемесячный платеж или объединить несколько кредитов в один. Но на практике перекредитование часто становится шагом в долговую спираль. Во-первых, за счет продления срока кредита вы платите больше процентов в абсолютном выражении, даже если ставка ниже. Во-вторых, рефинансирование требует дополнительных расходов: комиссии, страховки, оценку залога», — подчеркнул он.
Перекредитование имеет смысл только в двух случаях — когда новая ставка как минимум на 2−3 процентных пункта ниже старой и когда вы точно можете рассчитаться по новому кредиту досрочно без штрафов, отметил Панеш. «Во всех остальных случаях лучше платить старый долг, а не наращивать новый», — указал он.
Микрозаймы — это инструмент экстренной помощи.
Микрофинансовые организации выдают небольшие суммы быстро и без лишних справок: этим они привлекательны для людей, которым срочно нужны деньги до зарплаты, напомнил депутат. «Процентные ставки по микрозаймам могут достигать 365% годовых и выше. Если у вас нет регулярного заработка, микрозаем становится ловушкой. Микрофинансовые организации активно пользуются этим, накручивая проценты. В итоге долг в 10 тыс. руб. может превратиться в 50−100 тыс. за несколько месяцев. Микрозаймы — это инструмент экстренной помощи, а не способ жизни. Если у вас нет постоянного дохода, лучше вообще не брать микрокредиты», — считает Панеш.
Если же это сделать необходимо, следует брать минимальную сумму на минимальный срок и погасить досрочно, указал он.
«Задайте себе три вопроса. Сможете ли вы платить, если потеряете работу или заболеете? Выдержит ли бюджет рост платежа на 20−30%? Есть ли у вас резервный фонд хотя бы на 3−6 месяцев жизни? Кредит — это не подарок, а обязательство», — предупредил депутат.