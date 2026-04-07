Rambler&Co: 38% россиян считают контент в Рунете поверхностным и недостоверным

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Главный вызов российского сегмента интернета — избыток поверхностного и недостоверного контента, сообщили 38% россиян, говорится в опросе (есть у ТАСС) медиахолдинга Rambler&Co.
Еще один вызов, который беспокоит также около трети (31%) опрошенных, — приватность и безопасность данных в Рунете. 10% респондентов волнуются за собственную перегрузку информацией, кому-то (9%) важна искренность в российском интернет-пространстве, которой не хватает.
12% респондентов выделили как вызов «зависимость от алгоритмов, которые сами решают, что показывать». Опрошены были почти 2,2 тыс. пользователей.
Применение ИИ в Рунете беспокоит большое количество россиян — для 34% все чаще сложнее отличать факт от выдумки, 36% опрошенных уже беспокоятся из-за того, чему можно доверять, а чему — нельзя. ИИ-материалов в Рунете становится больше, и только 6% относятся к этому тренду положительно, следует из опроса.